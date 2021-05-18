亞東醫院爆院內9人確診，其中1人不幸病逝，院方第一時間立即對醫護人員進行2次PCR採檢，2位護理師採檢結果，呈現陽性，目前已安排隔離病房。對此，其中一名護理師透過友人發聲，孩子今天在學校被貼上標籤，真的感到很心痛，貼文曝光後，湧入上千網友呼籲「一起努力防疫，明天會更好」。

今稍早一名網友在臉書社團《我是板橋人》轉PO一篇文，內容為亞東醫院一名護理師，篩檢陽性後的心聲。她表示在臨床服務逾30年，經歷SARS後，又碰到新冠肺炎，最緊張的時刻就屬今天了，因媒體將消息傳播出去後，許多的同學、朋友及親屬都主動關心及鼓勵。

最令她感到心痛及心疼的是，孩子今天在學校被同儕貼上標籤，因為同學都知道媽媽是亞東醫院的醫護。她沉痛地說，「當我們努力在維持救治、照顧病患，面對大家都害怕的疾病，我們無辜的孩子卻受到傷害」，站在最前線打仗，卻被扯後腿，「這樣我們不如投降比較快」，希望大家能平靜、安穩、互相扶持及包容，同心撐過這一個難關，最後她無奈地表示，「事實真相是我們自己有隔離採檢，但並沒有人員確診」。

貼文曝光後，湧入6千多名網友按讚，並留言打氣「請支持醫護，不要獵巫」、「大家多點同理心，一起扶持」、「謝謝你們，辛苦了」、「疫情期間，應該給醫護多點鼓勵與關懷」、「一起努力防疫，明天會更好」。

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(中時新聞網)