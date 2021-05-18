高雄蝴蝶園明起休園。（柯宗緯翻攝）

高雄貝殼館明起休園。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園明起休園。（柯宗緯翻攝）

高雄疫情升溫，高市府升到準三級防疫，觀光局宣布自5月19日起，轄管「壽山動物園、金獅湖蝴蝶園及旗津貝殼館」3處場館休園暫停對外開放，並落實各項清消作業，與大家攜手對抗疫情。

觀光局表示，因疫情嚴峻，相關本土個案快速攀升，為維護遊客安全，上周起已開始針對本局轄管景區及旅宿業者提高防疫管制措施，並全面進行大消毒，以最高標準嚴格對景區內各項民眾常接觸設施執行清消作業。

但國內疫情延燒不止，為有效阻絕疫情擴散，配合市府公告防疫加嚴措施，轄管壽山動物園、金獅湖蝴蝶園及旗津貝殼館等封閉式場域，自5月19日起休園暫停對外開放，避免人潮聚集引發次波感染。

另壽山動物園原先計畫於6月起配合「新動物園運動」計畫進行休園整修，因疫情影響將提前休園，至明（111）年完成整修工程後再與民眾見面。另金獅湖蝴蝶園及旗津貝殼館，後續將視疫情另行公告開園(館)日期，更多資訊請至高雄旅遊網查詢。

(中時 )