台南市東區衛生所今率先設立篩檢站。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

黃偉哲表示，台南市今天開設的篩檢站，不是一般人的普篩站，而是針對高風險族群的匡列對象。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲昨日宣布市府將增設30個以上快篩站。不過，市議員蔡育輝今日指出，第一個快篩站今天下午在東區衛生所成立，預定本周會設4個站，設站及實施篩檢的量能實在和黃偉哲市長發布的內容差距太大了，希望中央及台南市政府不只會「超前發布」，要會說也會練，真正能做到防疫的「超前部署」。

蔡育輝指出，新冠肺炎疫情大爆發，近日更傳確診者在鹽水、後壁的2家寺廟趴趴走，引起大新營地區民眾緊張，擔心自己會不會不小心就被傳染了。

蔡育輝說，這2天遇到的人或打電話、傳臉書訊息給他的人，詢問大新營區的快篩站設在那裡？連他也很想趕快接受快篩，卻發現市府發布的訊息中，對設站地點都諱莫如深，經向衛生局長查問，才發現南市要設的是「篩檢站」，且會公告接受篩檢的對象，都屬「高危險族群」，不是誰想做篩檢都可，與市民的認知實在有極大差距。

台南市長黃偉哲表示，台南市今天開設的篩檢站，不是一般人的普篩站，而是針對高風險族群的匡列對象，已經確診的人所被匡列的接觸者或是跟他同車廂或同一個密閉空間，因無採取實聯制，所以藉由看到市府的報導或公布資料後主動來篩檢，找出不知道的確診者或可疑者，一方面也能分流醫院的一些篩檢功能。

(中時 )