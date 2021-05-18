今天還可能再停電？昨天因為電力供需失衡，台灣在五天內第二次無預警停電，引起民眾怨聲四起，不只疫情持續延燒、缺電、缺水多線展開，內政問題成了民進黨執政的最大罩門，蔡總統、蘇院長再次道歉。民眾黨立委辦公室主任陳思宇就分享一段蔡英文2015年9月5日，曾向國人宣示，台灣的未來絕對不會遇到缺電的危機，但短短一周不到，就跳票2次。代表檢討進度完全趕不上跳電的速度，有政府真的能安心嗎？

民眾黨立委辦公室主任陳思宇。(資料照，趙雙傑攝)

蔡總統表示1周內停兩次電，連她也很難接受。並指示行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花全面檢討電力調度。由於近2次大停電都是都是分組C、D組住戶受害，惹來反彈，台電決定改弦易轍，將下次分區限電分組號順序修正為電費單上E、F組，仍然是400萬戶，以避免都是同批住戶承擔。

讓陳思宇更難接受的是2015年9月，蔡英文總統曾經公開對大家說『在用電需求持續增加的前提下，台灣的未來絕對不會遇到缺電危機。』甚至在經濟部所做的文宣中，蔡總統與蘇院長更雙雙掛保證民進黨正的經濟部盤點到2030台灣都不缺電，但真是如此嗎？

她指出，5/13停電後，經濟部長王美花在第一時間記者會中告訴國人「尖峰負載3670萬瓩超出預期，且因為缺水以及太陽光電、風力發電也比預期少，所以興達跳電後為了穩定電網安全，才實行分區停電」。而5/17再度停電後，台電則表示因用電再創高峰，達3744.3萬瓩，坦承因為「供電緊張，再度打破歷史5月用電紀錄」。

陳思宇質疑，蔡總統2015年的承諾，現在2021年光5月才過一半就跳票兩次，檢討進度完全趕不上跳電的速度，有政府真的能安心嗎？

＃小英總統說我們不會遇到缺電危機 ＃經濟部說我們2030前都不會缺電 ＃有政府口說不缺電但卻是會停電 ⚠️今天還可能再停電？媒體快訊台電表示早上十點前用電佔比已經到達85%，中午之後用電量狂飆，可能又要停電，且分區輪流停電可能從 #E組開始。 昨天因為電力供需失衡，台灣在四天內第二次無預警停電，引起民眾的強烈反彈，不只疫情持續延燒、缺電、缺水多線展開，內政問題成了民進黨執政的最大罩門，蔡總統、蘇院長再次道歉，蔡總統甚至提到短時間內停兩次電，連他也很難接受。 但我們更難接受的是2015年9月，蔡英文總統曾經公開對大家說『在用電需求持續增加的前提下，台灣的未來絕對不會遇到缺電危機。』甚至在經濟部所做的文宣中，蔡總統與蘇院長更雙雙掛保證民進黨正的經濟部盤點到2030台灣都不缺電，但真的是這樣嗎? 👉5/13停電後，經濟部長王美花在第一時間記者會中告訴我們用 #尖峰負載3670萬瓩超出預期，且因為缺水以及太陽光電、風力發電也比預期少，所以興達跳電後為了穩定電網安全，才實行分區停電。 👉5/17停電後，台電在昨天記者會也說了 #用電再創高峰，達3744.3萬瓩，台電也坦承因為 #供電緊張，再度打破歷史5月用電紀錄。 蔡總統2015年的承諾，現在2021年光5月才過一半就跳票兩次，#檢討的進度更趕不上跳電的速度，有政府真的能安心嗎? 由陳思宇發佈於 2021年5月17日 星期一

(中時新聞網)