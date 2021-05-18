北台灣通訊連鎖直營門市傑昇通信，今（18）日公布2021年4/1-4/30門市手機銷售價格，並公佈4月份手機降價TOP 10，有興趣入手高CP值機種的朋友，可斟酌參考。

2021傑昇通信門市4月手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信四月降價榜TOP 10出爐，本月單機降最多的竟是四月開賣的vivo X60 Pro、X60，開賣當月降蝠就有2,500元，同樣遭遇新機發表即跳水的，還有Samsung Galaxy A52及ASUS ROG Phone 5，也都有千元以上的降價空間；而本月總降價金額累積最高的是Samsung Galaxy S21+（8+256G），已達6,410元，即使是二手機在市場也有價值的Apple iPhone，又再度出現降價榜上，莫非iPhone不再保值？

傑昇通信分析，包含vivo、Samsung及ASUS在三月發表的新機，隔月就有千元以上的降幅，並非新機即跳水，而是正巧遇上四月初清明連假檔期，以及因為母親節檔期預熱，各通路節慶促銷活動多，降價吸引消費者購買，加上新機與電信業者專案合作，因而有11%左右的降價空間出現；另一個有趣的點則是，Q1尚還有4G手機降價進榜，進到Q2後，5G手機已經佔據換新機型的大部分。

分別佔據降價榜第一、三名的vivo X60 Pro及X60，是vivo在台上市產品線中的中高階機型，傑昇通信指出，三月下旬新機發表聲勢浩大，不僅與電信業者綁定專案深度合作，最大賣點是解救手抖族的微雲台2.0防手震技術、蔡司光學鏡頭加持，又支援台灣5G全頻，降價後X60 Pro價格只要2萬初，X60不用1萬6，加上母親節檔期的活動促銷，預期也會成為4月熱銷的機型之一。

降價榜上的亞軍則是Samsung Galaxy A系列最具話題性的新機A52，不僅搭載6.5吋大螢幕，6400萬畫素光學防手震鏡頭，還有IP67等級超強防水防塵及4500mAh大電量，主打最適合學生的防水手機，單機價格也是榜上最便宜，一萬出頭即可入手，傑昇通信坦言，由於A52定價策略及產品規格物超所值，新機上市難免與電信業者專案合作，又遇節慶活動檔期降價，連實體門市也都有一定的銷售量，降價後的熱銷程度，相信連三星也始料未及。

榜上有名的旗艦機則是Samsung Galaxy S21及S21+，規格全數上榜，本月份降價幅度2千內，然總降價金額已經超過五千，以S21+（8+256G）規格最高，累積降6,410元最多；傑昇通信指出，S21系列自上市後，一直是旗艦機型中的熱銷款，不過Q1過後旗艦機型銷售疲軟，需要新品刺激，接下來的折疊Z系列、S21 FE、M系列及A系列，相當令人期待，只是印度受疫情重創，Q2後的產量恐受衝擊，而影響新機亮相時間。

此外，Apple也開啟了降價模式，雖然直營店價格依舊居高不下，可是iPhone 12全系列在各大通路卻都有優惠，傑昇通信統計本月降幅近三千的機型是iPhone 12 Pro（128G），降價後到手價格只要30,990元，性價比還是非常高。

(科技)