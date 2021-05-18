雪霸國家公園目前已經關閉。（謝明俊攝）

鹿場部落將自19日至6月9日止封山，嚴禁外界旅客上山。（謝明俊攝）

卓蘭花露農場將自19日起休園至5月28日。（謝明俊攝）

本土疫情升溫，苗栗縣多處風景區陸續宣布暫停營業，其中包括舊山線鐵道自行車、雪霸國家公園、鹿場部落、花露農場、卓也小屋、飛牛牧場、香格里拉等，從即日或19日起暫停營業，至5月底再恢復營業。

舊山線鐵道自行車自苗栗縣政府15日宣布提升至準第3級警示後，即嚴格落實防疫工作，落實搭乘遊客實聯制、消毒及帶口罩等。但為因應疫情持續嚴峻，業者決定將從5月19日至5月28日暫停營業。

停業期間，業者將針對所有RB車、兒童安全座椅及環境場域等進行全面消毒，包含兩遊客中心、哺乳室、洗手間、樓梯公共區域及舊山線6.38公里鐵道進行全面消毒。而業者配合苗栗縣政府準三級措施，5月19日起至5月28日取消搭乘的散客，全額退費。

除了舊山線鐵道自行車外，雪霸國家公園、三義卓也小屋、烏嘎驗露營區、香格里拉、寨酌然等都已暫停開放及營業，鹿場部落、卓蘭花露農場、通霄飛牛牧場、卓蘭自然風情等，都將自19日起停業，並至5月底陸續復業。

(中時 )