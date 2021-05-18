新北市議員陳錦錠表示，中和與板橋地緣相當近，呼籲市府除了加強消毒外，更應在中和等地增設「快篩站」避免民眾恐慌。（陳錦錠服務處提供）

國內新冠肺炎疫情蔓延，新北市衛生局今（18日）公布，新增確診人數為106人，中和單日暴增33人，中和民眾相當緊張，紛紛打電話向議員服務處陳情。市議員陳錦錠表示，中和與板橋地緣相當近，呼籲市府除了加強消毒外，更應在中和等地增設「快篩站」避免民眾恐慌。

新北市衛生局統計，今（18日）新增確診人數為106人，自4月26日至5月18日全市總確診人數已達465人；板橋今（18日）新增26人、中和今（18日）新增33人，板橋累計120人、中和累計74人。

陳錦錠說，隨著疫情升溫，民眾都相當憂心，當中和確診人數單日暴增33人，服務處更接獲許多民眾陳情，盼市府除了在板橋增設「快篩站」外，中和也應該盡速成立，避免民眾恐慌。

「市長都說中和景安站確診足跡不斷出現！」陳錦錠說，目前除了環境大消毒、民眾做好防疫措施外，他也將積極向市府建議，在中和及其他熱區增設「快篩站」，盡速化解民眾不安情緒。

陳錦錠也呼籲，民眾勿轉傳網路不實資訊，一切都以中央流行疫情指揮中心及新北市衛生局訊息為主，一起團結做好防疫措施，沒事不要外出移動，留在家中防疫最安全。

(中時 )