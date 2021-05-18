新冠肺炎疫情狂爆，為確保政府機關業務正常運作，台中市府滾動調整員工上班防疫措施，請所屬各機關評估演練或啟動辦公場所應變措施，如居家辨公、異地辦公，要求各機關調查同仁是否到過確診者相關足跡處，並進行風險管理，如有必要可依《台中市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情實施居家辦公原則》，實施居家辦公，或以適當隔離方式處理公務。

人事處指出，市府員工出勤管理以防疫為優先，採彈性、從寬處理，落實防疫期間相關規定，「彈性上下班分流制度」讓同仁自早上7時30分至9時30分彈性上班，錯開上下班尖峰人潮，減少疫情傳染風險，為民服務不中斷。

市府加強要求員工防疫措施，包括進入室內及接觸公共區域把手、電梯按鈕等以酒精清潔手部、在辦公場所若無法保持安全社交距離須全程佩戴口罩、每日上下午量體溫若超過37.5度立即就醫、除上班時間外其餘時間儘量避免外出，並確實遵守中央流行疫情指揮中心規定的各項防疫規定。

(中時 )