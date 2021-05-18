無法破關。總人數一度逼近40萬人次的壽險業務大軍，似乎暫時跨不過那道檻，據壽險公會統計，4月因各公司清理未完成6小時上課時數業務員及正常脫落等，單月壽險業務員登錄人數少逾1,147人，且從5月15日開始因疫情關係，壽險公會暫停業務員考試一直到6月8日，登錄總人數已降到38.95萬人次，創18個月新低。

雖然還是有不少人有意加入壽險業務員行列，且打電話到壽險公會要求恢復舉辦考試，但公會在防疫及人員安全考量下，目前依舊決定停辦考試，所以5月壽險登錄業務員人數應該還是「只少不多」，上半年恐怕都破不了40萬人次的大關。

4月壽險公司登錄業務員人數減少近900人，總登錄人數降到22萬2753人，今年前4月則是比去年底少逾4,600人，也就是說即便各壽險公司積極增員，且全年新增員人數要逾3萬人，但年已過1/3，仍是淨減少的情況。

有些壽險公司是6月或7月還會有人員大清倉，即對一年內毫無業績者或業績不達標者，即註銷登錄，屆時人力又會大幅減少，但6、7月有一波新鮮人加入，估計壽險公司下半年登錄業務員人數才可能轉正。

今年前4月業務員人數減少次多的是保代公司業務員，少逾1,500人，到4月底保代登錄業務員人數約8.2萬人次；同時間保經業務員4月還增加64人次，前4月是少541人，總人數近8.47萬人，已比保代業務員多逾2,500人。

(工商 )