櫃買中心18日指出，對拍檔科技公司（3097）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，拍檔科技公司於109年12月16日召開董事會決議處分重要子公司，惟未依規定時限辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。

(工商 )