拍檔公司違反重訊申報規定遭處違約金1萬元 16:122021/05/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日指出，對拍檔科技公司（3097）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，拍檔科技公司於109年12月16日召開董事會決議處分重要子公司，惟未依規定時限辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 (工商 ) #拍檔 #櫃買中心 #申報 #違約金 #拍檔科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 報導文學．重返擂台 04:102021/05/18 藝文副刊 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 785家上櫃公司均已公告及申報第一季財報 21:092021/05/17 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 賴雅妍水中狂尖叫 王傳一視訊煲親情 04:102021/05/18 娛樂新聞 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 隱含價值破兆元! 國壽：股價將反應 04:102021/05/18 財經要聞 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 關鍵數據燒燙燙 Fed老大撐不住？ 專家：美股夏季恐崩20％ - 財經 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 川普貿易戰打3年 專家控美企成輸家 拜登為何遲不推翻？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。