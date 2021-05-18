林鴻宇釋出全新單曲〈想把空白的日子留給你〉，不管是歌詞、曲、人聲，把一段感情關係中，最軟爛浪漫的兩人日常唱出來，期待粉絲聽完這首歌的感覺是想把時間空下來，陪另一半在家裡耍廢、吃東西、看影集。在近期緊張的氛圍下，希望大家可以好好的待在家，保護好自己，也保護身邊心愛的人，儘管不能見面，但可以待在家聽音樂，在家待著就是現在最好的浪漫。

全新的寫曲、寫詞方式，也讓林鴻宇在人聲錄製時遇到不一樣的挑戰，以前是要把最難過抑鬱的心情在錄音時對自己全力宣洩，而這次的歌曲，要在眼前沒有人的情況下，想像自己和喜歡的人輕輕地說話，還要營造對另一半說話時的甜蜜口氣，營造畫面感，也是到目前錄音最有挑戰性的一次。「這首歌是一首沒主見的歌，因為我的決定，就是你的每個決定都可以」，歌詞中刻劃出情侶間相處的各種點滴，儘管是很細小的事，但每個片刻，都是相愛的兩人才懂的超日常浪漫。

不僅在歌曲與 MV 的演繹上有了新的角度，四月初舉辦的專場《那是我們愛的方式》，邀請到理想混蛋的主唱雞丁擔任嘉賓，當晚兩人合唱了〈其實你不能夠愛我〉，雞丁更現場首唱〈你留給我的遺憾無以名狀〉，讓粉絲大飽耳福。

林鴻宇推出新歌 〈想把空白的日子留給你〉。（華納音樂提供）

(中時 )