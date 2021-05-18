因應疫情升溫，基隆市長林右昌宣布，明天起至5月28日，高中以下停課，包含公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心等，實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。

林右昌表示，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商，他說，疫情當前希望企業多多採用居家辦公，在勞工請假上多一些彈性，市府團隊也已開始實施擴大彈性上班措施，鼓勵居住雙北同仁居家辦公，部分單位已進行異地辦公，降低內部群聚染疫風險。

市府指出，若國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，現階段仍有公私立國小、幼兒園提供學生到校接受基本照顧，弱勢學生停課期間午餐補助仍繼續維持。

教育處目前已在網站的「防疫專區」，彙集線上教學資源，可供老師教學運用，學生也可在家自主學習，國小學生如有照護需求，或家中缺乏線上教學設備者，停課期間仍可到校，使用學校設備進行自主學習，並由學校提供基本照護。

教育處進一步說明，國、高中生則一律在家防疫，如有缺乏線上教學設備者，學校將提供行動載具借用，家中無法上網者，可向電信業者申請免費網路流程，若申辦網路有困難的弱勢學生，可向學校申請教育部配發的SIM卡裝置。

教育處表示，為避免雙北學生同時上線造成網路當機亂象，學校也同步派發非線上作業或紙本作業，以提供多元的方式進行學習，分散線上平台流量，也請家長盡速安裝「School＋」APP，以利接收市級、校級與班級的防疫等相關資訊。

(中時 )