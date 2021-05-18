「北漂青年」一詞在網路行之有年，許多畢業生最主要考量，正是北部就業機會較多，無奈台北居大不易，北部生活消費也相對高，加上房屋租金，往往薪水月底就不夠用，更別提存錢了。日前一名25歲Dcard女網友就無奈表示，自己畢業後做銷售，至今月薪仍在3萬上下，光負擔1萬2千元房租和零零總總9千元的固定開銷，根本快吃不消，遑論要有積蓄了，此文一出隨即引起熱議。

根據Dcard該文內容，從事銷售業的原PO，大學畢業後到至今25歲，月薪一直卡在3萬多，就算幸運碰上活動檔期，好一點也頂多快4萬，扣掉每月1萬2千元房租基本開銷，還有水電、電話費、學貸等9千元左右的支出費用，讓原PO不禁感嘆，在台北生活真的很不容易。

很多南部畢業生會選擇北漂工作，但北部地區生活消費高，導致很多時候根本存不到錢。（圖／Dcard）

由於現在國內又正值疫情時期，「完全存不到錢」的原PO也坦言，經常對未來感到迷惘，導致近來天天心情煩悶，因為「想換個高薪一點的工作，卻發現自己沒有什麼一技之長」，一直忍不住否定自己，常常半夜想到淚崩。

此文一出，不少年輕網友或月光族也看了心有戚戚焉，紛紛留言安慰，甚至有人從英國回來卻有相似感觸，因此表示「不用哭啦沒事，利用多餘的時間學習其他領域的東西，房租看要不要住新北，便宜不少，我從英國回來還是只能做3萬多的工作，現在還失業，希望這樣有安慰到你」。

然而大多人則建議原PO乾脆「到南部工作」，因為想開源還得先節流，所以食衣住行以CP值都堪稱爆表的南部，會是最好的選擇，並提到「如果薪資一直拉不上去不要硬撐留在台北了，對你的負擔太大，找找家鄉的工作」、「建議往南部或老家發展，省掉房租和住外面成本至少一個月存1丶2萬以上，如果想北漂，至少要年薪百萬才值得啊」、「去南部花費真的會大幅下降，或是邊上班邊學新技能轉跑道」。

(中時新聞網)