蔡英總統在2020年大選連任成功後，至今任期也將滿一周年，期間經歷水情吃緊、疫情反轉、電力供應拉緊報等重大問題。而根據一份網路民調顯示，有超過過8成網友對蔡政府的執政表現感到不滿意，而對於行政院長蘇貞昌的施政，也有超過8成網友感到不滿，同時，網友對於蔡政府的兩岸、能源政策最不滿。

入口網站《YAHOO》以「蔡政府二次執政將滿一年，你的滿意度如何？」為題，進行網路投票，投票時間為5月18日至23日，截至18日下午4點，已有近1萬名網友參與投票，結果顯示，非常滿意的網友有4.3%，還算滿意的有7.4%，不太滿意的有6.6%，而非常不滿意則高達80.2%，另外有1.5%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於隨蔡總統續任的行政院長蘇貞昌這1年的施政滿意度的部分，非常滿意的網友有3.4%，還算滿意的有4.7%，不太滿意的有6.8%，非常不滿意的則高達83.6%，另外有1.5%網友沒表示明確意見。

網友投票。(圖 翻攝自YAHOO)

至於蔡政府過去一年各領域施政中，最滿意哪一項目？對外交感到滿意的網友有2.6%，國防2.8%，兩岸1.6%，內政1.3%，經濟3.6%，能源4%，財政0.5%，勞工1.2%，教育0.4%，科技1.3%，觀光1.1%，交通0.4%，人口0.4%，環保0.4%，社會福利2.5%，衛生醫療2.4%，其他13.2%，另有高達60.3%網友沒表是明確意見。

對蔡政府過去一年各領域施政中，最不滿意哪一項目？對外交政策感到不滿的網友有3.3%，國防1%，兩岸19.9%，內政12.3%，經濟13.3% ，能源22.2%，財政0.7% ，勞工2.5%，教育1.2%，科技0.1% ，觀光0.6%，交通0.6%，人口0.6%，環保0.9%，社會福利0.8%，衛生醫療7% ，其他3.9%，另有9.1%網友沒表示意見。

(中時新聞網)