新冠肺炎疫情急遽升溫，口罩成為外出必備品，台南市官田區新麗企業成立的簡天生紀念基金會，捐贈5萬片醫療級口罩給官田區公所，將由公所轉贈給區內的中、低收入戶、獨居老人與邊緣戶等，協助弱勢家庭免受病毒威脅，守護自身健康。

今年新冠肺炎疫情復燃，簡天生紀念基金會4月底即主動聯絡公所，擬捐贈醫療口罩關懷弱勢民眾，日前由新麗企業副總經理呂忠誠帶著5萬片醫療級口罩捐贈給官田區公所，由區長陳仁偉代表接受，公所將於月底發放救濟物資時同時發送的弱勢戶。

陳仁偉指出，因應新冠肺炎疫情警戒層級升高，市府已規定外出必須全面配戴口罩，因此醫療口罩已成為生活必需品，但對偏鄉獨居長者及家中有行動不便的弱勢者家庭而言，到藥局採買口罩不僅不方便，也形成額外開銷，簡天生紀念基金會以實際行動關懷照顧弱勢族群，堪稱企業表率。

官田區公所指出，在地的新麗企業是全東南亞產量最大的樹脂棉製造商之一，2015年新麗企業成立財團法人簡天生紀念基金會，總裁簡榮財平時即常捐贈物資幫助弱勢家庭，今年因疫情持續延燒，預計捐贈220萬片口罩，以全台5個廠周邊鄉鎮及區里為主，目前已經發出170萬片，希望嘉惠更多弱勢族群。

(中時 )