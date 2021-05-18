深圳賽格大樓明顯搖晃！民眾驚慌撤離畫面曝光

據深圳市應急管理局官方微博18日消息，今（18）日下午13時50分許，深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃，經查看並分析全市各地震監測台站資料，今日深圳市未發生地震。賽格大廈搖晃原因相關部門正在核查。

深圳賽格廣場位於深圳市交通幹道深南中路與華強北路交匯處，由深圳賽格集團投資興建，是深圳標誌性建築之一。總高355.8公尺，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方公尺。

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(旺報 )

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