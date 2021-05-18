深圳賽格大廈搖晃 深圳市應急管理局：未發生地震 16:152021/05/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深圳市福田區華強北街道賽格大廈18日下午出現搖晃。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深圳賽格大樓明顯搖晃！民眾驚慌撤離畫面曝光 據深圳市應急管理局官方微博18日消息，今（18）日下午13時50分許，深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃，經查看並分析全市各地震監測台站資料，今日深圳市未發生地震。賽格大廈搖晃原因相關部門正在核查。 深圳賽格廣場位於深圳市交通幹道深南中路與華強北路交匯處，由深圳賽格集團投資興建，是深圳標誌性建築之一。總高355.8公尺，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方公尺。 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 (旺報 ) #深圳市 #深圳賽 #大廈 #搖晃 #應急 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:312021/05/17 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:312021/05/17 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312021/05/17 財經 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 09:242021/05/18 生活 陸54城4月二手房價格較前月上漲 徐州領漲 10:102021/05/17 兩岸 好市多酪梨又出包 逾3千公斤全數銷毀 恐暫停進口 12:502021/05/18 生活 陸4月70城房價 漲幅創8個月高 11:122021/05/17 財經 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 華為：2021年至少3億台設備搭載鴻蒙系統 15:032021/05/17 財經 湖人獵鵜鶘 附加賽戰勇士 04:102021/05/18 運動天地 確診律師曾到高院開庭 司法大廈急消毒 17:202021/05/17 社會 兩岸熱門新聞 深圳第五高樓不明晃動 官方：調查中 主體結構安全 - 兩岸 深圳華強北賽格大廈突現強烈搖晃 民眾驚慌逃離 - 兩岸 「中國海峽研究院」成立 將發布兩岸關係風險指數 - 兩岸 - 旺報 陸解放軍在新疆高原部署新型戰車 引印媒關注 - 兩岸 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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