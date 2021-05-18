勤誠(8210)今(18)日召開第一季線上法人說明會，公司預期今年營收可望逐季成長，目標全年營收在去年創高的基礎上，再達雙位數成長。毛利率方面，公司已針對內部生產效率、產品提價、庫存管理等方面進行調整，預期在一至兩季的落實後，會看到具體成效，公司對毛利率提升深具信心。勤誠嘉義新廠預計於今年底啟用試產，透過整合在台研發與製造資源，滿足客戶持續成長之需求，為公司中長期成長奠定基礎。

第一季合併營收為新台幣18.18億元，年增36%，營業毛利為新台幣3.93億元，年增13.3%，營業利益為新台幣1.65億元，年增31.1%，歸屬母公司稅後淨利為新台幣1.26億元，年減6.8％，每股稅後盈餘（EPS）1.05元。

勤誠指出，雲端伺服器硬體建置需求持續成長，不僅推動第一季營收創歷年同期新高，今年訂單能見度也較過往提高，即使目前外部環境有諸多不確定因素，但在客戶強勁需求以及新平台轉換效益下，營收可望逐季成長。中長期而言，受惠AI、物聯網、邊緣運算與相關雲端應用蓬勃發展，伺服器產業成長態勢明確。

獲利方面，勤誠表示，今年以來，新台幣強勁升值帶來的匯損以及原物料成本大幅上漲，雙雙壓縮公司獲利空間。雖現階段機構產品缺料風險不高，但短期內鋼材與銅等原物料漲勢持續，公司已積極執行相關因應策略，預期在一至兩季的落實後，將逐步提升獲利表現。

(時報資訊)