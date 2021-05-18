亞聚(1308)今日舉辦法人說明會，首季獲利相較去年同期大幅成長2.8倍，主要是因為去年同期全球爆發疫情所致，展望今年，亞聚認為，下半年太陽能市場是否一如預期的樂觀將是關鍵，以大陸現階段新增的EVA產能來說，目前對行情影響不大；另外，古雷案如計畫進行中，亞聚是否會投入二期，目前則還在評估中。

亞聚第一季營收18.53億元，季增加7.86%、年增加41%，單季稅後純益5.5億元，季增加2.2%、年增加2.8倍，每股純益0.95元，單季毛利率34.7%，季增加4.7個百分點，年增加16.7 個百分點。陸EVA新產能尚影響不大 亞聚:太陽能景氣能否如預期為關鍵。

展望今年，LDPE行情方面，亞聚認為，全球受到疫情衝擊，遠洋貨船期不確定，異常天候影導致北美PE供應緊俏，中東優先支援歐洲、亞洲PE缺貨，春節後LDPE行情大漲，近期自高點滑落，太陽能市場長期展望樂觀，惟仍須觀察短期需求變化。

亞聚業務經理黃克名認為，LDPE近期已經往下跌，且跌幅不低，亞聚在這方面會參考國際行情，基本上趨勢相近，但上下調節幅度不完全相同，長線恐仍是供求，但他強調，今年預估行情會比較難，主要還是因為疫情的關係，包含運輸成本、遠洋貨船等，都會影響區域價格，現在儘管看到國際行情在下跌，但因為遠洋到台灣的貨少，所以目前還是看到缺貨。

EVA方面，第一季實際裝機進度落後，市場擔憂下半年PV級EVA恐重演去年下半年缺料情況，也因始已有客戶開始提前布局。另外，大陸EVA新增產能將陸續投產，下半年供需變化須密切觀察，塗覆級EVA供需狀況較平穩，雖近期售價與普通泡級相近，但進入門檻高，仍是亞聚力發展方向之一，目前各級EVA報價約在2500~2600美元，以目前需求來看，6月行情變化不大，太陽能在下半年是否如預期旺盛，也是關鍵。

大陸EVA今年計畫將陸續投產約60萬噸，黃克名分析指出，目前看到揚子石化有在試產、約10萬噸，目前對行情影響不大，但是還要觀察，且還新增加產能要切進核心產品還是需要時間，還有浙江石化何時投產，都宜密切觀察，EVA市場可以說是有新增產能和太陽能需求兩股力道在進行角力。

古雷案進度上，亞聚表示，古雷煉化一貫廠為台方、陸方各持股50%，該一貫廠總投資金額為人民幣303.9億元，今年3月PP順利投料試產成功，預計6月SM完工試車、第三季輕油裂解裝置陸續完工，EVA投產預計會在明年第二季到明年中；至於是否投入古雷二期，亞聚還在規劃階段評估中。

(時報資訊)