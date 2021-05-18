合庫金(5880)今舉行法說會，合庫金總經理陳美足表示，合庫金在上次法說會時就表示看好台股，目前仍持續看好，前次法說時的台股部位為260億元，目前再增加100多億，整體部位接近400億元的歷史高位，仍有加碼空間。至於房市，合庫銀認為今年的房市價格持平到小幅波動，成交量微增，未來仍要看疫情對房市的衝擊調整。合庫銀估該行全年的房貸年增約在5%左右。

陳美足指出，從歐美施打疫苗成效良好來看，有益全球經濟復甦，台灣也可望受惠；台股上周雖然重挫，但今天台股已經看到了反彈逾700點。

合庫銀今年首季的金融商品獲利達10.73億元，年增達82%，合庫的金融商品仍以債券的息收為主，至於股市操作則以產業前景佳、高股和長投為主。

首季合庫獲利中，合庫人壽表現亮眼，稅後淨利較去年同期成長47.92%，集團獲利占比首度突破10%以上，獲利成長的主因是財務操作收入。

合庫銀近期將發行可持續發展債券，其所籌集之資金將投入綠色投資及社會效益投資計畫項目中，作為金融永續之實踐。此外，去年底已簽署支持國際金融穩定委員會（FSB）所發布之「氣候相關財務揭露(TCFD)」，並委聘顧問協助導入碳揭露專案評比(CDP)及氣候相關財務揭露(TCFD)，以提升氣候風險管理能力。

(時報資訊)