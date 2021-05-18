持續受到新冠病毒危害，除2020財年外，日本第一季經濟也出現開倒車現象。市場雖然不是很吃驚，但日本是不是就此進入二次衰退，以及景氣回溫會不會就此打住，多方專家也發表不同看法。

18日，日本官方最新經濟數據，2021年第一季，日本GDP(經濟成長率)季增年率萎縮5.1％，若照年度增減幅度來計算，也是衰退1.3%左右，這是繼2020下半年以來首次下滑。同時，2020財年的GDP也好不到哪去，因為也衰退4.6%。

因為新冠疫苗接種率過低，以及新變種病毒株肆虐下，日本民眾消費縮手，導致上季經濟衰退超出預期。於是，日本經濟將進入二次衰退的聲音，也已漸甚囂塵上。因為，若五月之後，因疫情而發布的緊急狀態還在繼續，日本第二季經濟很有可能也會上演收縮不幸局面。萬一連續兩季的GDP都是負成長，日本很可能就此進入二次衰退。

SMBC日興證券（SMBC Nikko Securities）認為，全球大吹晶片荒下，導致出口明顯放緩，企業資本支出也減少，再加上民間消費停滯不前，第二季經濟成長率衰退風險就因此大增。

日本政府很頭大，因為新冠疫苗接種率始終都無法持續增加。另方面，為在七月下旬東奧復賽前，徹底把病毒給壓下去，上周日本又臨時多加入三個區域，需要實施緊急狀態。所以現在，全日本的經濟活動過半都不若以往正常，因為都要被受限。除了餐廳與居酒屋都要提早歇息外，同時，也不能提供酒類飲品。

同時，東京奧運因已被延遲一年，若兩個多月後不能如期復賽，日本將承受來自國內外的各方壓力。搞不好日本首相菅義偉，在初秋舉行全國大選中，就會因此丟掉烏紗帽落選。

日本農林中央金庫（Norinchukin）研究協會直接挑明說，從日本國內需求還是那麼疲軟來看，可見得新冠病毒這個利空影響，根本還沒有消失。

荷蘭金融業者ING認為，很明顯地，政府在新冠疫情紓困計畫上也投入很多資金，但卻很難看到使用最小成本達到最大成果的真正邊際效應。因此，想當然爾景氣在上季又衰退。日本央行目前似乎束手無措，缺乏新的做法。不過，除了再擴大目前疫情激勵方案外，否則一切都像以往一樣沒變化。

日本經濟再生大臣，同時也是新冠疫情總指揮的西村康稔（Yasutoshi Nishimura），是將這次疲弱不振的GDP數字，完全歸咎於實施緊急狀態上面，並說景氣還是有回復至以往的潛力。但是西村康稔補充，第二季服務產業方面的民間花費還是很有限。然而，貿易出口與工業生產則將受益於海外景氣復甦。

(時報資訊)