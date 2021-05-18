台北市疫情大爆發，今日是雙北市高中、國中小停課的第一天，北市府喊出「停課不停學」，要校方採用台北市酷課雲學習系統，進行線上遠距教學，卻因湧入萬人登錄導致校園帳號系統因分流機制故障，市議員王欣儀批評，教育局缺乏配套，罔顧學子受教權益，要求教育局立刻訂出改善目標與期程。

王欣儀指出，台北市副市長蔡炳坤曾說，雙北昨日宣布停課後，酷課雲系統分流機制的確故障，但經測試後確認負載沒問題。但事實上，停課首日卻狀況百出，還有家長反諷，「能順利登入是靠人品，人品差酷課雲沒連上過」，只能暫時靠自修自己學。

王感嘆，養兵千日，用兵一時，當疫情一升溫，隨時皆要能順利啟動線上遠距教學，是平日就應該反覆測試而準備好的事情，而疫情發展至今已快1年半，結果教育局根本沒準備好，完全沒預期酷課雲無法負擔這麼龐大的流量，而造成大當機，讓使用者欲哭無淚。

王要求，針對酷課雲系統大當機問題，市府應立即訂定改善目標與期程，儘快優化系統，勿讓台北學生因停課導致受教權益受損。

(中時 )