穆迪投資人服務公司（ Moody's Investors Service）表示，美中兩大經濟強權在貿易戰達到高峰時祭出一連串高額關稅作為制裁和反制措施，然而最大的受害者可能是美國企業，他們正承擔著大部分高額關稅的成本。

穆迪周一出具報告指出，美國對中國進口商品加徵20%關稅，卻是由美國進口商吸收了逾90%的額外成本。這表示，按照20%的關稅稅率，美國進口商為了引進中國產品必須多支付18.5%，而中國出口商承擔的部分不到1.5%。

穆迪在報告中指出，大部分的關稅成本已經轉嫁給美國進口商。只要這些關稅還在，美國零售商承受的壓力可能增加，將迫使他們把更多的壓力轉移到消費者價格上。

美國前總統川普在任內提高對中國進口商品的關稅，穆迪表示，這些關稅大多還存在，並影響超過一半的美中貿易流。

此外，受到高額關稅衝擊的並非只有美國進口商。穆迪在報告中指出，美國出口商也吸收了中國加徵關稅的大部分成本。經濟學家和企業曾表示，川普對中國祭出的關稅不僅損害美國經濟，也無法讓中國改變其不公平的貿易手段。

但美國總統拜登此前曾表示，他雖不同意川普對中國的做法，但並不急於扭轉前朝政策。拜登政府曾表示，對使用關稅來抗擊中國的不公平貿易手段抱持開放的立場。

(時報資訊)