疫情衝擊台灣各行各業，3月、4月尚未看到春燕的手機業者更是又遭冰封，Sony台灣總經理林志遠今表示，上周通路買氣急凍，雙北更是首當其衝，有些銷售據點「來客數幾乎是零」，他強調，包括台灣手機市場的發展和Sony的整體布局，都將會持續受到疫情控制程度來做發展和調整。

林志遠表示，台灣此波疫情帶來很大衝擊，上周通路買氣急凍，尤其雙北地區，有些地方「來客數幾乎是零」，以上個假日來看，Sony總體銷售掉了2成、雙北更是掉了5成，影響幅度有多大尚無法預期，還須觀察整波疫情的發展，後續因疫情的發展，Sony也將持續考量數個層面，首先，如何將銷售渠道從線下變成線上；再者，就食實體通路如何落實防疫，包括實名制、預約制、手機消毒等通路上的必要防疫措施。

綜觀台灣市場，林志遠表示，市調機構顯示，3月台灣手機銷售很糟糕，已經不到40萬支 ，4月應該更差，恐在下滑10%、總數落在36~37萬支，5月上半月因為母親節檔期有回溫，看起來比4月好約10~15%，但是因為疫情又讓買氣急凍，粗估這幾個月都是40萬支上下。

林志遠表示，今年台灣整體手機量應該會下滑1成左右，未來疫情控制的程度會有明顯影響，所以很難做預測，若走到封城恐會再下滑1~2成，從其他國家的例子來看，在疫情管制下，中高階手機市場卻是提升的，宅經濟發酵下消費者比較會在意手機的功能，疫情下反倒會拉動高階手機買氣。

台灣市場目前看到空機率提升約1%，顯示綁約比重下降，林志遠表示，空機率提升頂多也是到50%附近會打住，電信商還是很重要的銷售夥伴，相信下半年電信商會在5G綁約上有更多著墨，畢竟電信商砸大錢花做5G，勢必會有作為，下半年是否會有一波競爭，可以拭目以待。

林志遠表示，Sony今年在線上會強化自身通路，提供消費者更多選擇，類似手機加上耳機或藍芽喇吧產品，其他線上平台也會做合作，提供不同的產品組合給適合的族群；線下則是在直營店、專賣店做疫情防治、教育訓練等。

(時報資訊)