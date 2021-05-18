儘管剛出爐的日本經濟成長數據是衰退的，但市場卻忽視這些利空消息，進而追逐跌深個股，讓18日日股重回兩萬八關卡以上。日經225指數收28,406.84點，上漲582.01點，漲幅2.09%。東證股價指數收1,907.74點，上漲28.88點，漲幅1.54%。

或許是市場早已預期，所以投資人對最新的日本經濟成長率衰退也較顯無感。18日根據日本官方最新經濟數據，2021年第一季，日本GDP(經濟成長率)季增年率萎縮5.1％，這是繼2020下半年以來首次下滑。同時，2020財年的GDP也好不到哪去，因為也衰退4.6%。

瑞穗證券表示，大盤已經修正到合理進場價格，底部訊號已經浮出。

日企市值排名第七的Recruit Holdings漲7.19％，在發布本財年前景樂觀的財測後股價上漲。日本最大銀行MUFG漲2.3％，因為公司增發股息，並預估本財年獲利將優於預期。

科技股中的東京威力科創漲1.3%，不過本月至今股價已經下修約6.3%。

日本民眾似乎又重回消費市場，百貨公司股票也大漲。J. Front Retailing漲3.18％，伊勢丹三越也漲3.64％。

盤面另一亮點是保險業者，因為美國公債殖利率上升，有助於提高金融業整體獲利表現。保險公司T＆D Holdings漲7.47％，第一生命控股也漲5.82％。

(時報資訊)