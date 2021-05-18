新冠肺炎疫情日趨嚴重，目前新北市疫情警戒已提升至第三級，依照規定外出時須全程配戴口罩，但仍有民眾嫌天氣熱或麻煩不配戴口罩，恐造成防疫破口。為保護所有市民健康，林口分局今日上午8時30分至9時30分，會同林口區公所、泰山區公所規劃4組9員警力，攜帶防疫宣導口號告示牌面，在林口區公有零售市場、林口舊街徒步區、泰山區福泰市場、林口區東勢公有市場等人潮聚集之市場執行週邊巡邏及重點稽查、勸導及宣導落實戴口罩等防疫工作。

不戴口罩我就抓，林口警會同區公所前往市場強力稽查。(戴志揚翻攝)

不戴口罩我就抓，林口警會同區公所前往市場強力稽查。(戴志揚翻攝)

大多數民眾已有防疫觀念，皆配合市府防疫政策配戴口罩，但仍有少數民眾貪圖方便未配戴，林口警分局現場查獲2人未依規定配戴口罩，現場拍照並抄登資料，後續將通報衛生局依違反《傳染病防治法》第70條第1項第3款開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

防疫視同作戰，林口警也提醒民眾出門在外務必全程戴上口罩，勤洗手、多消毒，保持社交距離！

(中時新聞網)