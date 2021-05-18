有些男人就是需要被另一半管教，才會戒掉處處留情的壞毛病。星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，雙魚座、射手座、天秤座、巨蟹座的男人就是欠罵、欠管教，如果讓他太自由，他反而會四處拈花惹草，太寵愛他反而讓他不知珍惜，非要女友罵他、管他，他才會安份不劈腿。

▍1.雙魚座

雙魚男最容易被寵成巨嬰，他會表現出很依賴你的樣子，如果無止盡的寵他、照顧他，他就會變得越來越廢，還可能利用你忙到沒有時間理他的時候劈腿偷吃。但是只要拿出魄力兇他，他反而願意承擔責任，表現出值得依靠的樣子，因此遇到雙魚男的時候一定要好好加以調教。

▍2.射手座

射手男很欠罵，如果女友表現出很愛他的樣子，他反而覺得無趣，會想要劈腿偷吃，但如果時不時的挫他的銳氣，當他得意洋洋的時候偶爾潑他冷水，讓他知道你的厲害，只有當他覺得可能隨時會失去你的時候，他才會懂得珍惜。

▍3.天秤座

和另一半相處時，天秤男很重視公平，他們會衡量對方付出多少，來決定自己要付出多少，如果對方付出太多，也會給他很大的壓力，覺得自己還不了這個人情。但也有一種狀況是把女友當成女傭般使喚，自己卻不付出，如果是這樣，很明顯就是在利用這段感情，因為這不是天秤男對待戀人的態度。

▍4.巨蟹座

巨蟹男對戀人態度始終如一的溫柔，但如果對他太好，採取完全放任政策，不查勤、不過問，巨蟹男就很容易在外面處處留情，還會對戀人說謊。唯有他覺得被女友馴服，他才會改掉「中央空調」的壞毛病，所以跟巨蟹男交往一定要管他，絕不能讓他太自由。

(中時新聞網)