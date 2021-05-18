苗栗地檢署18日上午針對疫情期間假消息、哄抬物價等案件偵辦，召開警調移視訊會議。（謝明俊攝）

苗栗地檢署18日上午針對目前疫情擴散，為防範假消息氾濫、哄抬物價，甚至是因疫情死亡報驗程序等議題，召集警、調、移民署、縣府消保官等，以視訊會議進行聯繫及意見交換，由檢察長陳松吉主持，會議歷經半小時結束，將全力查察疫情期間相關不法。

為了因應近期疫情升溫，苗栗地檢署於18日上午10時30分，以視訊會議方式舉辦「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫處理小組聯繫平台會議」，邀集苗栗縣警局、苗栗縣調站、法務部行政執行署新竹分署主任執行官江佳蓉、移民署苗栗縣專勤隊、苗栗縣政府消保官王德基，等參加，以加強機關間彼此橫向聯繫與合作，共同對抗疫情。

苗栗地檢署主任檢察官黃嘉生、鄭葆琳分別針對疫情期間可能產生的相驗案件報驗程序、假訊息和哄抬物資價格等刑事案件，和與會人士共同確認可行的運作模式及適宜偵辦的案件類型，警調等單位都表示會全力協助檢方查緝疫情期間的各類案件。

陳松吉強調，有心人士可能利用疫情期間散佈謠言或從事其他犯罪，檢方一定會從嚴、從速查緝，讓投機者不會心存僥倖。

苗栗縣警局也表示，不實疫情訊息，透過臉書、LINE群組傳送或轉傳，造成民眾恐慌不安，警政署長陳家欽曾指示，針對乘機製造假訊息引發恐慌，迅速查察假訊息，立即對外澄清說明，避免假訊息擾亂社會秩序。違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」案件責成專案人員蒐證，報請檢察官指揮偵辦。

有關疫情訊息或防治措施，應該以中央流行疫情指揮中心公布為準，民眾切勿以身試法，轉傳竄改、虛構、不實疫情訊息，將觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金」。

另外，隨著疫情升溫，相關防疫物資水漲船高，不法分子利用民眾恐慌搶購心態，乘機囤積防疫物資或哄抬物價，將觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條「處五年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金」。

苗栗縣警局呼籲民眾，切勿輕信來路不明的網路消息，如遇民眾傳播不實訊息、或業者及商家乘機哄抬物價，請儘速撥打110或向當地派出所報案，警方將從嚴究辦，決不寬貸。

(中時 )