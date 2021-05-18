大陸外交部今天（18日）舉行例行記者會上，有記者向大陸外交部發言人趙立堅提問：美國總統拜登稱美方計畫向其他國家出口疫苗，數量可能是其他國家出口額的五倍，結束新冠大流行需要美方的領導，中方對此有何回應？

趙立堅表示，疫苗是拯救生命戰勝疫情的重要武器，我們歡迎其他有條件、有能力的國家，為發展中國家提供疫苗，促進疫苗在全球的公平分配和使用。我剛才介紹了中方在提高疫苗在發展中國家可及性和可負擔性方面所做出的努力。如果美方能夠早日落實疫苗援助的承諾，為發展中國家抗擊疫情提供實實在在的幫助，我們表示歡迎。

趙立堅強調：「美方動不動就在疫苗問題上拿中國說事的做法，令人不恥，讓人不得不懷疑美方的真實目的和動機。疫苗不分種族和價值觀，也不是製造免疫鴻溝和搞政治操縱的工具。」與美國不同，中國不會用疫苗影響領導世界，更不會空喊口號不行動。中國的目標只有一個，那就是盡可能幫助發展中國家輓救更多的生命。中國對外提供疫苗或抗疫物資，不是為了從他國換取好處，沒有任何地緣政治目的，不附加任何政治條件。

趙立堅最後說：「如果我們能多讓一個人呼吸，就要多讓一個人呼吸，不論他們來自哪個國家，不論他們是黑人、白人或黃種人。

(旺報 )