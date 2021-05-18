行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案條文，擬再追加2100億元，特別預算總上限提升6300億元，同時將施行期限延長至明年6月30日，送立法院審議。立法院程序委員會今排定21日立法院會議程，將該草案排入報告事項，民進黨團預計將院會要求全案逕付二讀。

因應疫情嚴峻，行政院會13日通過紓困特別條例第11條及第19條條文修正草案，主張再次追加特別預算2100億元，總預算上限從4200億元提高至6300億元，該草案通過後送立法院審議。

立院程序委員會今討論21日院會議程，民進黨立委沈發惠發言主張，江政院所提《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案列為21日院會報告事項第2案；與會者無異議通過。

民進黨團希望本會期5月底結束前，能讓紓困特別條例修正草案完成三讀，預計21日立法院會將要求逕付二讀，以利該條例通過修正後，行政院能盡速提出特別預算編列案，讓預算可以因應需求盡快支應。

(中時 )