休旅車撞擊工程車後幾成廢鐵，30歲駕駛滿臉鮮血卡在車內。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

休旅車撞擊工程車後幾成廢鐵，30歲駕駛滿臉鮮血卡在車內。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

1輛白色休旅車今18日下午1點多行經國道三號北上294公里處，因不明原因撞擊停在內側車道的施工警戒工程車，休旅車幾乎撞成廢鐵，30歲駕駛滿臉鮮血卡在車內，經消防人員破壞車體才將人救出，送醫搶救後，目前插管治療中，據了解，張姓駕駛疑似是服役於陸軍航特部602旅的官兵。

嘉義市消防局指出，約1點48分獲報，國道三號294.4公里處，接近蘭潭隧道口有事故，抵達現場發現車體嚴重扭曲變形，出動器材車破壞車體，才把受困張姓駕駛救出，張男獲救時，雖意識模糊，但仍有生命跡象，經送嘉義基督教醫院急救，院方表示，張男因血胸有呼吸窘迫狀況，目前插管，需持續觀察治療。

現場警消人員從車內的軍用手提袋，發現繡有名字的帽子等，發現張姓男子疑服役於陸軍航特部602旅，且疑似是飛戰鬥直升機的飛官，為何會追撞工程車？第八公路警察大隊白河分隊釐清中。

(中時 )