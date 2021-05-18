高市府18日啟動聯合洽公，四維行政中心1樓中庭變身臨時辦公處。（柯宗緯攝）

因應高雄疫情升溫，高市府四維、鳳山兩處行政中心18日啟動聯合洽公，各局處派員輪流值班洽公區，四維1樓中庭搖身變成辦公處，民眾非必要只能停留1樓，有洽公民眾笑說「反而不用等電梯」；今天洽公情況大致順暢，民眾多半能體諒配合。

以往洽公民眾只要實聯制後，即可自由進出市府，但昨起因應防疫升級，市府啟動聯合洽公。行國處指出，除員工、受邀開會者或其他特殊事由人員進出，民眾非必要不得上樓，透過降低民眾非必要接觸風險，防止疫情傳播。

管制期間規畫洽公區域統一受理，四維行政中心在1樓中庭、鳳山行政中心後棟1樓多媒體簡報，由於四維中庭陽光直射，現場也貼心準備遮陽傘，避免民眾「熱昏」。昨新制首日，洽公民眾多能體會市府防疫用心，有民眾平常等搭電梯相當耗時，如今在1樓洽公，雖然不太習慣，但也直呼「鬆一口氣」。

行國處強調，防疫期間，非市府員工請勿上樓；媒體則可以攜帶記者證入內；另外，受邀開會者需攜帶開會通知，或其他特殊事由者也需攜帶佐證入內，必須配合進行體溫量測、實聯登記、手部酒精消毒並全程配戴口罩。

此外，物品配送請至物流區辦理交換作業，廠商禁入行政中心。市府員工餐廳包括四維行政中心11樓、鳳山行政中心5樓，皆不對府外民眾開放。

行國處處長項賓和表示，疫情持續延燒，針對兩行政中心防疫作為也併同提升並持續滾動檢討，聯合洽公實施初期對洽公市民難免造成不便，也請市民朋友見諒。

(中時 )