（取得2020東京奧運轉播權台灣總代理的愛爾達公司18日宣布，這次奧運將由中華電信、愛爾達電視、公共電視、東森電視將提供近1,200小時的轉播，並於有線、無線、IPTV(MOD)、OTT四大平台遍地開花。圖／愛爾達提供）

取得2020東京奧運轉播權台灣總代理的愛爾達公司18日宣布，這次奧運將由中華電信、愛爾達電視、公共電視、東森電視將提供近1,200小時的轉播，並於有線、無線、IPTV(MOD)、OTT四大平台遍地開花。

愛爾達董事長陳怡君表示，今年奧運最大特色是首度導入4K與VR科技技術轉播運動賽事，在奧運初登場的VR轉播，將首度導入True VR與True View兩種技術。

本屆東京奧運，中華代表隊陣容號稱16年來最強，也是最有機會突破歷史締造金牌數新高的時刻，目前中華代表團在11個競技項目中拿下27張參賽門票、共33位選手出賽 因為疫情緣故延後一年，成為首度在西元單數年舉辦的「2020東京奧運」將於7月23日登場，國人關心的轉播服務，也在奧運倒數66天正式向各界宣告中華電信、愛爾達電視、公共電視、東森電視將提供近1,200小時的轉播服務，讓全國觀眾走到哪看到哪，隨時掌握中華健兒賽場上的最新消息。

參與這次聯合轉播的三家電視媒體包括愛爾達、公視、東森電視將動用13個頻道、橫跨四大平台轉播東京奧運，分別於IPTV平台中華電信MOD、網路OTT 平台Hami Video、有線電視與無線電視平台上播出。

中華電信MOD將連續四屆帶來夏季奧運轉播，愛爾達體育1台、愛爾達體育2台將首次採用4K奧運轉播服務開創先例，另外愛爾達體育3台，以及3個原音頻道愛爾達奧運1、2、3台總共將提供超過800小時的奧運轉播服務。另外網路OTT平台中華電信Hami Video以及ELTA.tv也都看得到愛爾達的6個頻道、800小時的轉播，特別是Hami Video更是引進台灣史上第一次的奧運VR酷炫轉播。 另外，為了讓國內奧運轉播收視觸及到最廣，無線電視部分，公共電視也將再次投入奧運轉播行列，包括無線電視的公視主頻、公視3台、公視台語台共計3個頻道，也將投入本次的東京奧運。

至於國人關心的有線電視頻道收視管道，東森電視今年首次投入奧運轉播，除了在東森新聞台51頻道LIVE直播，也會在東森財經新聞台57頻道、東森綜合台32頻道、東森超視33頻道不同時段安排重播。

愛爾達強調，本屆東京奧運轉播的另一個亮點則是中華電信MOD的4K與VR，這也是台灣奧運史上首次的4K及VR轉播。2008年北京奧運以HD高畫質轉播、倫敦奧運以3D轉播到本屆奧運的4K與VR轉播。轉播畫質的精進，從SD標準畫質到4K超高畫質，讓觀眾得以感受到的眼球新革命。

在奧運初登場的VR轉播，會採用True VR與True View兩種技術。True VR，透過全景立體畫面，讓觀眾可選擇自己想要看的視角，就像坐在場邊般的逼真如生、完全身歷其境的虛擬實境體驗。True View僅運用在籃球賽事，透過場館所設置的十支攝影機，以零死角的360度影像重現比賽的精采一瞬間。以VR新技術所打造的全新世代的收看方式，不但享有觀賽的沉浸式體驗，更讓人有如親臨現場的感受。

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