疫情嚴峻，18日再爆240本土案例，教育部也宣布全國停課到5月28日！因應疫情大爆發，位在板橋區的金管會18日也啟動史上首次線上記者會，避免人員群聚接觸，未來會視疫情發展狀況。

國內新冠肺炎社區感染大爆發，雙北市均提升為第3級防疫警戒，臨近萬華區的新北市板橋也成為重災區，新北市亞東醫院17日爆發院內感染，已有9人確診，18日再爆出有2名醫護人員PCR篩檢二採陽性。

隨著疫情不斷連環爆，據中央疫情中心18日公布，18日新增245新冠肺炎確診案例、目前累計確診達2260例、累計14例死亡個案。其中，新北市18日中和區就新增32人、累計73人，板橋新增26人、累計120人，新北市長侯友宜已表示，新北市目前視同升級準4級警戒，以準四級警戒實施防疫措施。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎對產業造成之衝擊，金管會在2020年時就已要求金融業要設置防疫長，身為金融業的主管機關金管會本身也有專責防疫單位，由金管會副主委邱淑貞擔任防疫長。

為加強防疫，金管會在疫情期間也做好全面防疫工作。不只所有進大樓的人員須配戴口罩、量體溫、用酒精洗手，在每周二、四的記者會現場，官員發言席也都已裝設隔板、記者席採梅花座等，在511疫情大爆發後，金管會更嚴陣以待，要求媒體安裝測試視訊系統，隨時做好線上記者會的準備、避免群聚，未來視疫情發展狀況再回歸實體記者會。

(工商 )