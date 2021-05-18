高雄各家百貨縮短營運時間，18日中午夢時代美食街相當冷清，「員工比民眾還要多」。（柯宗緯攝）

高雄各家百貨縮短營運時間，18日中午夢時代美食街相當冷清，「員工比民眾還要多」。（柯宗緯攝）

高雄防疫進入準三級後，百貨公司幾乎一片冷清，業者即起至28日縮短營業時間，今午直擊用餐時間，美食街「員工比民眾還多」，業者苦嘆生意歹做，只能先減少人力支出。另百貨雖推實聯制，但民眾「自由心證」，恐有防疫漏洞。

龍頭百貨漢神巨蛋及漢神本館、義享天地、新光三越三多店、新光三越左營店、草衙道、高雄大遠百等，營運調整為中午12時至晚間8時。

漢神坦言，狀況比去年磐石艦疫情還嚴重，但全面配合政府防疫，不會想著業績受影響，公司更重視保障專櫃人員跟員工安全，除調整營業時間外，後勤人員分流、分層辦公。

夢時代表示，館內健身中心、視聽歌唱場所、娛樂遊戲場及專營兒童遊戲場已皆停業。全館營業時間調整為11時30分到晚間8時30分，入店及餐飲業種全面施行實聯制、戴口罩，每兩小時加強清消。

大立百貨及Global Mall新左營車站，即起營業時間改為11時30分至晚間8時；大立已暫停館內活動以及空中樂園、貝兒絲樂園、挖沙米歡樂親子館、in89豪華影城、按摩服務店、極限健身中心等營業。

雖然百貨祭出實聯制提供QRCode由民眾自掃填入資料，但部分管理人員未實際要求，沒驗證是否填寫就放行入館，恐有防疫漏洞疑慮。有業者也私下坦言，確實如此，但也呼籲填實聯制也等同保護自己。

百貨美食街、餐廳業者也成為「重災戶」，雖採取梅花座等因應，但民眾仍避免內用，業者改推自取外帶85折等優惠。而漢神、大立等百貨眾多品牌也紛紛與Uber Eats、Foodpanda外送平台合作推出外送外帶服務，讓消費者宅在家安心防疫也能品嘗到美食。

因應政府相關防疫措施，高雄翰品酒店館內餐廳暫停營業。業者坦承，受到衝擊不少，轉攻宅商機，在家防疫不用出門，線上訂購宅配送到家，像是紅麴風味肉粽。

高雄翰品酒店指出，喜宴受到疫情影響最為巨大，有的取消、有的延期；整體住房也有受到影響，包括取消或長住客縮短日期，但強調會讓客人百分百全額退訂，配合中央防疫政策。

(中時 )