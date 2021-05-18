新冠疫情衝擊，全球運價持續衝高，萬海航運再添新運能，3,055TEU系列第七艘新造船「亮春輪」（WAN HAI 328），於5月17日首航台中港停泊於34號碼頭，後續將安排亮春輪投入亞洲航線，搶攻近洋線貨櫃運送商機。

亮春輪為萬海航運委由日本聯合造船公司吳船廠建造之3,055 TEU系列貨櫃輪之第七艘，船舶全長203.5公尺，滿載吃水深11.5公尺，載重噸位37,160噸，航速21.6節。

亮春輪此系列船舶採用新型主機，配備高效率俥葉、節能舵球及船艉導流板，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效，更榮獲「智能船舶」認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

萬海航運同時宣布，隨著跨境電商蓬勃發展，講求物流與通關的快速服務，在高雄港63碼頭倉庫設置海運快遞貨物專區，並於昨日迎來了首批抵達高雄的快遞貨物，共計逾500件包裹，提供客戶便捷安全與智慧化的新選擇。

萬海航運於高雄港經營貨櫃碼頭迄今逾30年，表示看好近年網購經濟成長，透過新增的海運快遞貨物專區，從船舶靠泊、進儲拆櫃、通關放行後快遞業者進行領貨配送，充分發揮一條龍服務、提供快速物流之精神。

(中時 )