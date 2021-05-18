新冠肺炎疫情持續擴大，除了自費疫苗被取消，連許多醫護人員想打也打不到，新北市長侯友宜說，呼籲中央疫苗量要趕快解決，只有打疫苗才有保護力。

侯友宜說，要讓大家出來活動，疫苗就要趕快施打，這樣在控制疫情底下，兩邊兼顧才能降低疫情，現在打疫苗都打不到，拜託政府趕快鼓勵第一線醫護人員施打。

被問到是否考慮大陸疫苗，侯友宜說，這是中央權限，尊重中央專家學者評估，要給國人最好、最沒有後遺症的疫苗，這是政府該做的作為。

(中時 )