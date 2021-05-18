醫護想打也打不到！侯友宜：拜託中央趕快補足疫苗 16:302021/05/18 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情嚴峻疫苗不夠 侯友宜：拜託中央趕快補足。（摘自侯友宜臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續擴大，除了自費疫苗被取消，連許多醫護人員想打也打不到，新北市長侯友宜說，呼籲中央疫苗量要趕快解決，只有打疫苗才有保護力。 侯友宜說，要讓大家出來活動，疫苗就要趕快施打，這樣在控制疫情底下，兩邊兼顧才能降低疫情，現在打疫苗都打不到，拜託政府趕快鼓勵第一線醫護人員施打。 被問到是否考慮大陸疫苗，侯友宜說，這是中央權限，尊重中央專家學者評估，要給國人最好、最沒有後遺症的疫苗，這是政府該做的作為。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #侯友宜 #疫苗 #中央 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 12:472021/05/18 體育 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 12:092021/05/18 兩岸 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 生活熱門新聞 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 - 生活 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 - 生活 台電5天2度大停電 「黑鍋電廠」值班主任跳出來大曝真相 - 生活 400萬學生停課恐掀「南漂潮」潘文忠疾呼：不要移動！ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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