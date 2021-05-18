韓國人氣女團GFRIEND年初才慶祝成軍6週年，今（18）日所屬經紀公司Source Music卻無預警發聲明，GFRIEND合約將於22日終止，指出6名成員和公司長期討論後決定不續約，讓粉絲相當詫異；但有網友注意到，宣告不續約後經紀公司馬上將「GFRIEND」做商標申請，此舉被懷疑雙方已撕破臉，意味著之後6人要唱GFRIEND的歌可能還得付錢給前公司。

GFRIEND在韓國被視為小經紀公司出身女團奇蹟之一，成員包含隊長Sowon（所願）、Yerin（睿隣）、Eunha（銀河）、Yuju（裕株）、SinB（信飛）、Umji（嚴智），和經紀公司簽下7年合約，原定2014年出道，最後在2015年1月15日正式成軍；年初才開心慶祝出道6週年，今卻爆出4天後就解約，引起熱烈討論。

許多韓國粉絲為此都表示很震驚，「5月22日不是幾天後的事情？」、「4天後解散現在才說？粉絲怎麼接受…」、「以為全員都會續約耶！好意外」、「成員們一直到最近都很活躍啊，怎麼會變成這樣？她們以後還能用GFRIEND的名字嗎？」、「解散是這樣通知的？經紀公司這樣處理很爛欸」。

GFRIEND全員不續約的消息也被分享到《批踢踢實業坊》，有資深粉絲發現經紀公司在宣布解約消息後，Source Music馬上申請「GFRIEND」商標權，此舉代表GFRIEND成員6人將來要使用GFRIEND團名和唱GFRIEND時期的歌曲，都可能得向前公司討論甚至付版權費，讓不少人感嘆，「這是撕破臉了啊」、「哇，連團名都搶註冊，那舊歌就更不可能給唱啦」、「商標申請？這是整個撕破臉了吧」。

(中時新聞網)