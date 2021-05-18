因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布「全國防疫因應措施」，台中市除配合中央暫停營業保齡球館、撞球場、健身中心、國民運動中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場、游泳池等室內運動場域外，因應疫情急遽升溫，18日宣布籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域及室外溜冰場等戶外運動場域也暫停開放。

全國疫情持續發展未見趨緩，為維護市民健康與安全權益，除室內場域外，室外運動場域考量涉及人與人接觸群聚、人與人間競賽及身體接觸互動、運動設施或器材重複接觸等因素暫停開放，避免群聚風險。

運動局長李昱叡指出，市府依據中央流行疫情指揮中心《疫情警戒標準及因應事項》規定，疫情程度預判已達強制關閉休閒娛樂相關營業場所及公共場域，因此如籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、曲棍球、手球等球類運動場域及室外溜冰場等戶外運動場域，即日起暫停使用並加強消毒作業。

「防疫為第一優先要務」，李昱叡請業者配合中央政策，市府將持續加強推動各措施，呼籲市民與業者共體時艱，維護自己與家人健康安全。市府將持續稽查，若有違反規定且拒絕改善者，將依據《傳染病防治法》規定處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )