窗外秋已深？ 李敖談前妻胡茵夢的心理狀態《李敖大哥大》

一代才子李敖過世3年，與「台灣第一美人」胡因夢僅3個多月的短命婚姻，仍為人們津津樂道。資深媒體人麥若愚近日更在節目中大爆這對才子佳人閃電離婚內幕，透露其實對命理小有研究的胡因夢，在交往同居前就知道自己與李敖命格不合，仍義無反顧走進婚姻的墳墓。

胡因夢年輕時人美又有才華，1971年輔仁大學德語系肄業，在她離開輔大時，更是讓不少愛慕者心碎，校內瘋傳一句名言「從此輔大沒有春天」。後來她因緣際會加入演藝圈，演出電影《梅花》一炮而紅，更成為與林青霞、胡慧中齊名的電影巨星。

與李敖僅維持3個多月的婚姻，是胡因夢最轟動的一段情。(本報系資料照)

麥若愚在《命運好好玩》表示，胡因夢後來在書局老闆蕭孟能介紹下認識了李敖，當才子遇上電影大明星，兩人一時間天雷勾動地火，還沒結婚就先同居。在同居一年的期間，兩人更是甜蜜地令人羨慕，李敖說：「全世界吃不到的這顆蘋果被我摘下來了。」胡因夢則稱：「這個男人全身有幾顆痣我一清二楚。」

麥若愚還說，其實胡因夢對命理小有研究，在跟李敖交往前，就知兩人命格不合，但還是跟李敖同居了，並在隔年結婚，「可是結婚的第二天，胡因夢就搬離了他們的愛巢。」並在結婚3個月多後，正式簽字離婚。

李敖當時被問到為何離婚，他說自己是異議分子，胡因夢是大明星，兩人結婚後，電影公司不找她拍戲了、金馬獎也不找她主持了，沒工作天天在家跟我吵架；但胡因夢則斥李敖胡說八道，不過可以確定的是，兩人的確因性格不合分手。

麥若愚說李敖、胡因夢離婚後，更發生了一個很大的社會新聞，李敖在與胡因夢談離婚期間，剛好也在與好友蕭孟能打官司，胡因夢竟然幫對方作證來控訴李敖，「這個就是李敖與胡因夢這段，也夠精彩了，（結婚）三個月同居一年，然後結婚第二天搬離，真的敢愛敢恨。」

(中時新聞網)