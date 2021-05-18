高市面臨嚴峻疫情，市府防疫會議決議，文化局所轄藝文場館即日起關閉至5月28日，各場館重新對外開放時間將視疫情發展另行公布。

此外，場館進駐之店家若有獨立出入口，並落實飲食防疫規定，可繼續營業，由進駐店家自行公告；無獨立出口之進駐店家暫停營業。

為顧及市民健康安全，文化局所轄藝文場館即日起至5月28日閉館，不開放民眾進入，包括高雄市文化中心、岡山文化中心、大東藝術文化中心、紅毛港文化園區、駁二藝術特區(駁二關閉展場、進駐店家自行公告)、市立美術館、歷史博物館、電影館、圖書總館及各分館、鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區等藝文場館、展演場所、文資場域，另文化遊艇停駛，圖書借閱期限展延至6月30日。

文化局表示，各場館配合市府進行「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」全市總清消，即刻利用閉館期間進行大規模消毒，也持續與各藝文團隊協調活動停辦或延期等後續事宜。

閉館期間，線上藝文通路資源不間斷，高美館「精選典藏」、高市圖「臺灣雲端書庫@高雄」等網站，讓大家在家防疫期間也能持續親近藝文。

文化局配合市府防疫措施，所轄場館即日起至5月28日全面閉館，各項藝文服務，例如：展演活動延期或停辦、門票退換、書籍借還等訊息，請參閱各館網站、臉書專頁等。

高市圖總館與各分館也將配合關閉至5月28日(五)，閉館期間讀者借還書、通閱(預約)取書都將暫停服務，還書箱也請暫勿還書。借閱歸還期限與預約取書期限館方也做出應變措施，將讀者的權益效期延長，自開館日起皆延長至6月30日(三)，讀者不用擔心取還書逾期的問題。

高雄市政府文化局轄下藝文場館閉館館舍如下：

高雄市立圖書總館及分館

高雄市立電影館

高雄市立美術館及兒童美術館

高雄市立歷史博物館

高雄流行音樂中心

駁二藝術特區(駁二關閉展場、進駐店家自行公告)

LIVE WAREHOUSE

高雄市文化中心

大東文化藝術中心

高雄市音樂館

岡山文化中心

紅毛港文化園區(文化遊艇停駛)

小林平埔文物館

打狗英國領事館官邸

武德殿

鳳山歷史教室

鳳儀書院

鳳梨工場

林園派出所(原頂林仔邊警察官吏派出所)

逍遙園

旗山車站

旗山生活文化園區

醒村文化景觀公園

高雄市皮影戲館

高雄市左營孔子廟

哈瑪星台灣鐵道館

舊打狗驛故事館

戰爭與和平紀念公園主題館

柯旗化故居

見城館

再見捌捌陸：臺灣眷村文化園區

原日本海軍鳳山無線電信所(前海軍明德訓練班)

(中時 )