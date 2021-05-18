2021中國網路表演（直播與短視頻）行業年度峰會今（18）日在上海召開，並發布《2020年中國網路表演（直播）行業發展報告》，報告顯示，主播群體方面，截至2020年末，大陸網路表演（直播）行業主播帳號累計超1.3億（根據23家平臺匯總資料），其中日均新增主播峰值為4.3萬人。

直播使用者方面，2020年網路直播使用者規模達到6.17億人，占大陸網民整體的62.4％。此外，電商直播用戶在2020年快速增長，達3.88億人。

(旺報 )