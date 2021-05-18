大陸直播主帳號超1.3億 使用者超6億人 16:292021/05/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至2020年末，大陸網路表演（直播）行業主播帳號累計超1.3億。（葉文義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2021中國網路表演（直播與短視頻）行業年度峰會今（18）日在上海召開，並發布《2020年中國網路表演（直播）行業發展報告》，報告顯示，主播群體方面，截至2020年末，大陸網路表演（直播）行業主播帳號累計超1.3億（根據23家平臺匯總資料），其中日均新增主播峰值為4.3萬人。 直播使用者方面，2020年網路直播使用者規模達到6.17億人，占大陸網民整體的62.4％。此外，電商直播用戶在2020年快速增長，達3.88億人。 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 政院核定 國道1號岡山第二交流道 最快2024動工 (旺報 ) #主播 #直播 #行業 #2020年 #使用者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酷課雲採分區分流 老師打臉「我們照表上課」 11:372021/05/18 生活 邁瑞醫療擬5.45億歐元 收購Hytest及其子公司 04:102021/05/18 全球財經 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 4天停2次 C、D組成4年限電爐主 強迫中獎原因曝光 12:242021/05/18 生活 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 12:092021/05/18 兩岸 《國際產業》阿里巴巴瞄準越南 砸4億美元投資線上生鮮雜貨 12:002021/05/18 財經 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 12:572021/05/18 財經 陳勢安發片遇疫採IG直播 04:102021/05/18 娛樂新聞 增進美好家庭氣氛靠這間房！2招打造超貼心次臥室設計 09:392021/05/18 居家生活 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 09:242021/05/18 生活 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 兩岸熱門新聞 深圳華強北賽格大廈突現強烈搖晃 民眾驚慌逃離 - 兩岸 - 工商 陸解放軍在新疆高原部署新型戰車 引印媒關注 - 兩岸 全球海權向亞洲轉移 美海軍居5強之首 陸爭奪霸主地位 - 兩岸 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 - 兩岸 港府宣布：駐台辦事處 今起暫停運作 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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