網紅團體WACKYBOYS反骨男孩，二軍成員艾瑞絲（盧昕妤）憑甜美臉蛋、火辣身材，擄獲大票粉絲的愛戴，2018年開始經營Youtube頻道，目前「Aries艾瑞絲」個人Youtube頻道擁有41萬訂閱者，本月與瘋男、菜喳、黑羽、魚乾、泥泥汝，多名youtuber在各自平台開箱兒童節的交換禮物，一名網友看完影片內容，在Dcard發文表示: 「影片越來越偏色情，直呼艾瑞絲變了! 」引發網友正反兩面不同的看法。

本月艾瑞絲在「Aries艾瑞絲」頻道上，上傳一部兒童節交換禮物的影片，艾瑞絲表示: 「因為黑羽想辦一個兒童節的交換禮物，並邀請瘋男、菜喳、黑羽、魚乾、泥泥汝加入活動，兒童節的交換禮物，主題有動漫、恐怖、成人、少女、懷舊、療育等六大主題，本人很不幸地抽到成人的主題禮物。」在影片中艾瑞絲到情趣用品店選購商品，消費將近一萬元台幣，準備寄出商品當作為兒童節的交換禮物。

在影片中艾瑞絲穿著浴衣並性感地穿絲襪，一名網友在Dard發文表示:「覺得艾瑞絲好像變了，之前聖誕節禮物霸凌事件鬧很大，結果還被慘遭惡整，那時候很替她抱不平，會去留言安慰她，但之後再看她出的影片，越來越偏色情，實在不懂看起來清純乖巧有愛心的女孩子，怎麼會變成? 」

在影片中艾瑞絲穿著絲襪，不少網友留言表示穿絲襪很好看。 (圖/艾瑞絲youtube影片)

一名網友直呼:「艾瑞絲變了! 影片越來越偏色情」。

底下網友正反兩極留言表示: 「呃...不是我要說...這類人你期望能多純？」、「進反骨後耳濡目染期望能多純？」、「清純是你的自我幻想 不腥羶色沒人要看」、「這樣才可以吸引更多觀看者呀」不少網友留言自己不同的看法:「請不要給女生有既定印象看」、 「懷念電玩週報時的艾瑞絲」 「為啥他要活在你價值觀上？」

(中時新聞網)