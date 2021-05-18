彰化縣疫情大爆發，確診人數不斷攀升，日前傳出南彰化某國小有1學生確診，引發當地民眾恐慌，18日上學日全校500多位學生，請假超過9成僅剩50人，校長低調表示，確實有這樣的情況，17日當天請假就將近7成，校方也已經著手進行遠距教學方案，讓學習不間斷。

校長表示，17日上午學校請假人數340名，下午陸續有家長帶回人數來到370名，佔全校七成，今天請假人數則來到9成，全校僅剩50人上課，每班僅有2至10人上課，雖然早有料到這種情況，但為了不讓課程銜接有問題，校方已經開始進行網路線上教學，透過系統學生依然可以學習、繳交作業等。

校長說，18日中央疫情指揮中心指示全國停課，學生雖不用到校上課，但家中若無照顧者，學校依然要提供教學場地、餐飲等給學生，還有弱勢家庭等部分，也會提供餐券或其他方式，落實照顧學童的責任，也提醒家長、學童在家時，務必做好相關防疫措施，避免擴大感染。

(中時 )