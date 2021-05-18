國內疫情嚴峻，教育部長潘文忠今天宣布，5月19日到28日，全國各級學校停課，由於突然宣布不上課，可能引爆原本北漂的400萬學生「南漂潮」，擔心大眾運輸群聚恐對疫情更不利，教育部緊急要大學生避免移動！

潘文忠今（18）日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，因應國內疫情警戒升級，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，許多原本北漂的學生，可能群起南漂回家，有學生認為，反正都是線上上課，乾脆回家。

潘文忠則緊急呼籲，防疫上最大的風險是移動，特別呼籲大學生，盡量避免移動。潘文忠指出，從大學到幼稚園到明起將有超過400萬學生停課，若突然間移動到別處或返鄉，大眾運輸群聚的風險更大，他呼籲這段時間，尤其是大學生應盡量待在學校宿舍或原本住處，盡量避免移動。

指揮中心指揮官陳時中也建議學生，以盡量不要移動為原則，不要因為停課就就突然北漂或南漂。根據指揮中心統計，這一波疫情造成37位學生確診，包括大專生16位、高中生4位、國中生6位、國小生7位及幼兒園生4位，顯示疫情已擴散至校園。

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(中時新聞網)