原能會於12日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出核三廠1號機EOC-26大修後再起動臨界申請後，已就送審文件內容進行審查，並於5月15日同意再起動臨界，但執行三只主蒸汽隔離閥可用性測試時，發現其中一只主蒸汽隔離閥(AB-HV308)未通過測試，需停機查修，併聯發電時刻目前未知。

原能會表示，核三廠1號機於5月15日獲本會同意再起動臨界後，依程序執行臨界後至併聯前之相關測試，期間於執行三只主蒸汽隔離閥可用性測試時，發現其中一只主蒸汽隔離閥(AB-HV308)未通過測試，需停機查修，並依「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」規定通報原能會，目前該機組安全停機，無輻射外釋疑慮，設備正在查修確認中，原能會將持續追蹤管制主蒸汽隔離閥維修情形。

原能會指出，由於核三廠1號機仍屬大修期間，台電公司尚未申請併聯發電，無論機組再起動臨界申請或併聯申請，台電公司均須依程序向本會提出，原能會在確認送審文件內容及查證機組現場狀態可符合管制要求後才會同意。

(中時 )