愛爾達董事長陳怡君表示，基於保護智慧財產權的立場及捍衛國際奧委會(IOC)的專屬授權，呼籲觀眾支持正版，在東京奧運期間，愛爾達也會有專人查找相關侵權行為，對於任何未經授權即轉載盜錄的業者或任何侵權行為者不手軟，絕對嚴查到底，呼籲勿心存僥倖。

另外，新聞媒體在製播新聞時若有使用奧運場館內的畫面時，她也呼籲使用合法授權的新聞畫面，切勿私自使用網路畫面，畫面的使用也需遵守國際奧會(IOC)的規範。

陳怡君呼籲各界如要舉行奧運公播相關活動，皆須取得合法授權。如果已購買中華電信MOD公播餐者，針對國際大型賽事，仍須再取得轉播商的授權，才能合法舉辦公播活動。

陳怡君表示，本屆東京奧運，中華代表隊陣容號稱16年來最強，也是最有機會突破歷史，締造金牌數新高的時刻，截至目前，中華代表團在11個競技項目中拿下27張參賽門票、共33位選手出賽，仍有部分選手正為爭取奧運積分而努力。

另外國人所重視的棒球賽事，中華隊能否進軍東京奧運則需等到奧運棒球最終資格賽（俗稱5搶1）結束後才能知曉。被看好熱門奪牌項目的羽球，包含世界球后戴資穎、台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋等羽球好手，則需等到6月15日奧運積分結算截止後，上述好手的奧運資格與種子排序才能拍板定案。

上一屆奧運(2016里約奧運)，中華代表團拿下1金2銅的成績。這面金牌別具意義，讓舉重名將許淑淨成為台灣奧運史上第一位衛冕且奪得雙金的選手。本屆東京奧運，台灣選手精銳盡出，獎牌數有機會超越上屆奧運。根據美國大數據網站Gracenote的預測，中華隊有望拿下10面獎牌，進步幅度排名第10。體育署評估，台灣羽球戴資穎、舉重郭婞淳，具備爭金實力，另外，體操李智凱和唐嘉鴻、空手道文姿云、拳擊林郁婷和陳念琴、射擊楊昆弼、吳佳穎和田家榛、柔道連珍羚和楊勇緯，以及取得射箭滿額參賽的男女代表隊等，都有機會在東奧站上頒獎台。

為捍衛版權，保障轉播商權益，「奧運轉播台灣總代理」愛爾達電視將在賽會期間組成查盜小組，對於任何未經授權違法使用的行為，將採取一切必要之法律行動。

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