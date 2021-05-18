P. LEAGUE今日針對國內疫情持續升溫，在和台北富邦勇士及福爾摩沙台新夢想家兩隊討論且同意之後，宣布以目前戰績裁定台北富邦勇士為2020-21賽季總冠軍。

PLG表示，近日國內疫情嚴峻，本土確診病例大增並持續快速增加，考量台北、彰化疫情警戒升級，兩隊皆無練習及比賽場地，其他縣市同時也拉高疫情警戒，經過詢問後也沒有城市能提供比賽場館，復賽機會微乎其微。經過雙方球隊討論同意，聯盟裁定台北富邦勇士以總冠軍系列賽3比1奪下PLG元年總冠軍。

總冠軍賽最有價值球員（ FMVP）的票選， 台北富邦勇士外援辛 特力（Michael Singletary）出賽4場，平均23.2分、12.2籃板、9.2助攻、1.2抄截，全方位的數據讓辛特力總在關鍵時刻接管戰局，更曾在第3戰繳出22分、16籃板、12助攻大三元的成績，幫助球隊在PLG史上第一次延長賽擊敗對手拿下重要一勝。

辛特力因此拿下20張選票全部的第一名5分，以完美的100分獲選PLG首位總冠軍賽最有價值球員。聯盟執行長陳建州表示，聯盟在整體防疫、球隊戰績及球賽品質多方考量之下做出戰績裁定的決定，謝謝總冠軍賽兩隊球員、教練及隊職員的辛勞，接下來希望大家都能好好待在家裡專心於防疫上，聯盟也將於疫情穩定之後，擇日再邀請台北富邦勇士全隊進行總冠軍頒獎儀式，讓PLG元年劃下完美句點。

(中時 )