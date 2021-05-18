為防疫備戰，新竹市長林智堅18日再次召集新竹台大、馬偕、國泰、國軍、南門醫院5大醫院院長與市府組成的「防疫作戰聯盟」開會，整備「準3級防疫」醫療量能，確認院內做好分倉分流，同時設置戶外篩檢站拉高篩檢量能。

林智堅今天上午與台大醫院新竹台大分院院長余忠仁、新竹馬偕醫院院長翁順隆、新竹國泰醫院院長李興中、新竹國軍醫院長崔以威、南門醫院院長劉建雄舉行視訊會議，研商準3級防疫醫療資源整備及防疫工作部署情形。

他說，各院已升級「準3級防疫」醫療量能，專責病房已全部開設，並設置戶外篩檢站、備齊防疫物資、拉高篩檢量能，各院也強化感染管控，以便不時之需。

各院院長表示，因應疫情升溫，各院出現許多篩檢人潮，為保全醫療量能及感染管控，醫院配合中央防疫政策，已經將營運量降載，加上市府規畫設立社區篩檢站，可望降低醫院負擔。

林智堅表示，新竹市今起再獲配的800劑的公費疫苗，已與各醫院協調，將優先提供醫院、診所第1線醫護人員施打，保障醫護健康。

他也呼籲，目前各院降載，暫停非急迫性醫療，要請民眾在非常時期能夠多多體諒，也請門診慢性病穩定病患，於5月28日前可採「通訊醫療」。

另，針對疫情，新竹台大分院院長余忠仁指出，未來兩周是疫情關鍵期，目前該院專責病床全數開放，並提高PCR篩檢、快篩量能，全院目前已做好分倉分流，請民眾放心。

新竹馬偕醫院院長翁順隆也說，因應疫情隨時恐爆發，馬偕做好感染控管，來診患者有發燒或嚴重呼吸道症狀將先到 「戶外疫病門診」治療，所有住院患者也得先做篩檢，避免院內相互傳染。

(中時 )