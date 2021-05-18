全球晶片荒延燒，雖然全球晶圓代工龍頭董事長劉德音提出成熟製程有重複下單(Overbooking)的疑慮，但目前市場上，的確對於以28奈米製程為主的晶片有強勁需求，各國政府為了建立本土半導體供應鏈，要求包括台積電、三星電子等廠商赴美設廠。不過，調研機構指出，預計至2027年，美國晶片製造市占率將提高至24%，台灣可能大幅回調至40%，但仍高居全球第一，甚至預料只要 晶片需求沒有出現嚴重下滑，將不會出現產能過剩的問題。

據Counterpoint Research發布報告指出，從2021年至2027年，全球晶圓代工廠、垂直整合製造(IDM)廠商在10奈米以下先進製程的產能，將出現21%年複合成長率。美國將從18%的市占率升至24%，台灣從55%降至40%，南韓也從20%下降至17%。不過，台韓的市占率仍握有57%，占據全球超過一半的產能。報告指出，2021年台灣市占率55%、南韓20%、美國18%。

至於大陸，則是僅上升6%，主要是因為地緣政治競爭激烈，導致大陸無法取得生產10奈米製程以下的半導體生產設備，迫使大陸晶圓代工龍頭中芯國際持續發展成熟製程。

Counterpoint Research報告提到，美國晶片製造法案(Chips for America Act)能推動美國本土與海外廠商赴美投資，並促使美國2027年的晶圓代工市占率拉至21%，超過南韓，並且以5奈米製程為主，英特爾將以7奈米製程生產為主。

報告預測，2025年，全球7奈米製程月產能將增加16萬片晶圓，5奈米製程產能達10萬片晶圓，等於是這段期間每月增加需求30~32萬片晶圓，預料到當時5/7奈米製程供需會更均衡，除非半導體需求急速下降，否則不太會有產能過剩的問題。

Counterpoint預測，到了2025年，全球7奈米製程月產能將新增160,000片晶圓，5奈米製程月產能則會新增100,000片晶圓。相較之下，2025年這兩種先進製程的每月需求則會增加至300,000-320,000片，屆時7奈米、5奈米製程供需有望變得較為均衡。該機構認為，除非全球半導體需求嚴重下滑，否則不至於出現供給過剩的情況。

(中時新聞網)