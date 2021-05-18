布蘭特油價小幅上漲至每桶70美元，樂觀情緒增強了美國等主要地區的需求前景，儘管冠狀病毒在亞洲部分地區捲土重來。

倫敦期貨連續第三個交易日上漲，而紐約原油期貨則從兩年來的最高收盤價上漲。自大流行開始以來，通過美國機場的旅客人數最多，這表明國內旅行的復興正在加劇油耗。

美國以及大陸和歐洲的反彈正在抵消對印度消費疲軟的擔憂。樂觀的預期是，隨著主要經濟體疫苗接種工作的加速和移動性的提高，燃料需求將增加，因此今年的石油價格上漲了近35％。

然而，印度的毀滅性復甦以及台灣等主要含有該病毒的地區的新爆發提醒人們，復甦將是不平衡和坎坷的。

Oanda Asia Pacific的高級市場分析師杰弗裡·哈雷（Jeffrey Halley）說：「市場顯然集中在美國，歐洲和大陸。」。他補充說，一旦布蘭特原油突破70美元的強大阻力，它可能很快就會升至每桶72美元。

倫敦時間上午6：30，ICE期貨歐洲交易所布蘭特原油7月結算價上漲0.4％，至69.72美元，前一交易日上漲1.1％。

紐約商品交易所6月交割的西德州中質油上漲0.4％，至每桶66.52美元，週一上漲1.4％。

布蘭特原油的即時價差為每桶32美分，這是看漲結構，即較近日期的合約比較晚日期的合約更昂貴。相比之下，一周前為18美分。

根據美國運輸安全管理局（TSA）的數據，週日在美國機場通過安檢辦理登機手續的乘客激增至185萬人，這是2020年3月上旬以來的最高水平。在過去的一個月中，通過航站樓的旅客數量穩定成長，現在僅比TSA在2019年同期的水平低約30％。

(中時新聞網)